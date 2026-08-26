В Подмосковье отремонтировали около 50 дорог к образовательным учреждениям
Специалисты Мосавтодора отремонтировали 48 участков региональных дорог, которые ведут к детсадам, школам, колледжам и вузам Подмосковья.
Специалисты Мосавтодора отремонтировали 48 участков региональных дорог, которые ведут к детсадам, школам, колледжам и вузам Подмосковья.
Работы проводили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Наибольший объём работ зафиксирован в семи округах: Волоколамском, Талдомском, Ленинском, Богородском, в Шаховской, Истре и Егорьевске.
«По нацпроекту в 27 муниципалитетах обновили 198 километров асфальтобетонного покрытия на 48 участках региональных дорог к детсадам, школам, лицеям и училищам. Общая протяжённость ремонта таких дорог к образовательным учреждениям в этом году превысит 250 километров. Дорожникам предстоит отремонтировать ещё восемь участков, на шести из них работы продолжаются», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Адреса отремонтированных участков доступны на сайте МТДИ.
Как отметили в ведомстве, всего к осени в Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят свыше 150 участков региональной сети общей протяжённостью более 560 километров. На всех объектах нанесут разметку, укрепят обочины.