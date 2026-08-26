В Подмосковье отремонтировали около 50 дорог к образовательным учреждениям

26 августа 2026, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты Мосавтодора отремонтировали 48 участков региональных дорог, которые ведут к детсадам, школам, колледжам и вузам Подмосковья.





Специалисты Мосавтодора отремонтировали 48 участков региональных дорог, которые ведут к детсадам, школам, колледжам и вузам Подмосковья.



Работы проводили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.



Фото: пресс-служба Минтранса МО

Наибольший объём работ зафиксирован в семи округах: Волоколамском, Талдомском, Ленинском, Богородском, в Шаховской, Истре и Егорьевске.

«По нацпроекту в 27 муниципалитетах обновили 198 километров асфальтобетонного покрытия на 48 участках региональных дорог к детсадам, школам, лицеям и училищам. Общая протяжённость ремонта таких дорог к образовательным учреждениям в этом году превысит 250 километров. Дорожникам предстоит отремонтировать ещё восемь участков, на шести из них работы продолжаются», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.