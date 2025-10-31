Горячая линия «Стань мамой в Подмосковье» приняла более 200 тыс. звонков

31 октября 2025, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 200 тысяч звонков обработали операторы горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Сотрудники рассказывают звонящим о том, как устроена система родовспоможения в регионе, какие документы нужно брать с собой в роддом, а также помогают выбрать медучреждение.





«С начала 2025 года на горячую линию «Стань мамой в Подмосковье» поступило свыше 200 тысяч звонков, из них около 13,1 тыс. — из других регионов», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.