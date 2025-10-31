Волонтёрам Зарайска вручили награды

31 октября 2025, 09:13

Фото: пресс-служба администрации м.о. Зарайск

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню волонтёра Московской области, провели в зарайском Дворце культуры. Представители администрации поблагодарили добровольцев за их бескорыстный труд и вручили заслуженные награды. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





Волонтёры Зарайска каждый день помогают людям и участвуют в важных социальных акциях.





«Например, мотогонщик Андрей Леонов регулярно доставляет гуманитарные грузы в зону СВО, супруги Павлюк — Ольга и Владимир — изготавливают окопные свечи, Сергей Кузнецов производит скобы, Дмитрий Никульцев в своём автосервисе готовит машины к рейсам «за ленточку», а мать погибшего бойца Татьяна Бояринова шьёт противодроновые одеяла», — говорится в сообщении.