Волонтёрам Зарайска вручили награды
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню волонтёра Московской области, провели в зарайском Дворце культуры. Представители администрации поблагодарили добровольцев за их бескорыстный труд и вручили заслуженные награды. Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.
Волонтёры Зарайска каждый день помогают людям и участвуют в важных социальных акциях.
«Например, мотогонщик Андрей Леонов регулярно доставляет гуманитарные грузы в зону СВО, супруги Павлюк — Ольга и Владимир — изготавливают окопные свечи, Сергей Кузнецов производит скобы, Дмитрий Никульцев в своём автосервисе готовит машины к рейсам «за ленточку», а мать погибшего бойца Татьяна Бояринова шьёт противодроновые одеяла», — говорится в сообщении.Кроме того, благодаря активной работе зарайских волонтёров три локации округа попали в список на благоустройство по итогам всероссийского голосования.