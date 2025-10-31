В Подмосковье упростили оформление соцкарт для многодетных родителей
Процесс оформления социальных карт для родителей многодетных семей в Московской области стал удобнее благодаря сервису предпроверки, который подключили к этой услуге на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Новый сервис при оформлении заявки автоматически проверяет право на льготу.
«С начала текущего года социальные карты через областной госпортал оформили более 390 тысяч раз: это одна из самых популярных услуг. Теперь, когда родитель из многодетной семьи подаёт заявление на соцкарту, сервис проверяет статус заявителя и сразу сообщает результат», — пояснила глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.В министерстве напомнили, что пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте по социальной карте Московской области может только один из родителей многодетной семьи.