В Подмосковье упростили оформление соцкарт для многодетных родителей

31 октября 2025, 10:03

оригинал Фото: istockphoto.com/Chagin

Процесс оформления социальных карт для родителей многодетных семей в Московской области стал удобнее благодаря сервису предпроверки, который подключили к этой услуге на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Новый сервис при оформлении заявки автоматически проверяет право на льготу.





«С начала текущего года социальные карты через областной госпортал оформили более 390 тысяч раз: это одна из самых популярных услуг. Теперь, когда родитель из многодетной семьи подаёт заявление на соцкарту, сервис проверяет статус заявителя и сразу сообщает результат», — пояснила глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.