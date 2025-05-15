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Мособлдума установила фиксированный штраф за борщевик на участках

Фото: iStock / DERO2084

Фото: iStock / DERO2084

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Депутаты Мособлдумы установили фиксированный штраф за отказ удалить с земельного участка борщевик Сосновского. Соответствующий закон вносит изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Для собственников земельных размер штрафа теперь составит 5 тыс. рублей. До этого в Подмосковье действовал дифференцированный размер штрафа: для физлиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
«Это было недостаточно эффективной мерой, не соразмерной стоимости затрат, и граждане не были заинтересованы в устранении нарушений. Поэтому для их стимулирования мы устанавливаем размер штрафа для граждан 5 тыс. рублей», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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#участок
В подмосковной усадьбе Чернышевых благоустроят сквер
15 мая 2025, 16:03

Фото: istockphoto.com/LeManna

Работы по благоустройству нового сквера проведут в усадьбе Чернышевых городского округа Лыткарино, подряд выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит благоустроить сквер по адресу: город Лыткарино, квартал 7, дом №7А, общая площадь участка составляет 1,1 гектара. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 127 миллионов 278 тысяч 414 рублей 50 копеек. Заявки принимаются до 30 мая. Финансирование будет поступать из бюджетов Московской области и округа Лыткарино.

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#лыткарино
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В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали покрытие 23 дорог
15 мая 2025, 16:03

Фото: Медиабанк МО

В Московской области с начала ремонтного сезона завершили ремонт покрытия на 23 участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Ремонтный сезон в регионе в самом разгаре. Дорожники работают более чем на 220 участках муниципальных и региональных дорог. Уже завершили устройство покрытия на 23 региональных и 100 муниципальных дорогах. В Люберцах и Реутове закончили ремонт местных дорог, обновив покрытие на девяти участках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Как рассказали в ведомстве, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уложили 33 км нового покрытия на региональных участках в 15 округах. Там специалисты укрепят обочины и нанесут разметку. Самый большой объём работ выполнили в Одинцовском, Егорьевске, Воскресенске, Клину и Чехове.

В Егорьевске, например, уложили 3,3 км нового покрытия на подъезде к деревне Верейка и на ул. Владимирской в черте города. Эта улица ведёт к образовательным и спортивным учреждениям, а также к Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю. Ежедневно по дорогам проезжают около 10 тыс. автомобилистов.
«Хорошо, что улицу Владимирскую так быстро отремонтировали. Я езжу по ней каждый день в сторону работы и домой. Очень приятно, что привычный маршрут преобразился», – поделился житель Егорьевска Дмитрий.
Программу ремонта дорог можно найти на сайте Минтранса Подмосковья.

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#нацпроекты
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У посёлка под Клином ограничили движение по мосту через реку Лутосню
15 мая 2025, 15:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проезд по мосту через реку Лутосню рядом с посёлком Зубово городского округа Клин ограничили с 15 мая в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На мосту выявили разрушение деформационного шва. Поэтому до конца неделю здесь будут проводиться планово-предупредительные работы. В это время движение по мосту будет организовано в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
Запустить рабочее движение по обеим полосам моста планируется в начале будущей недели.

Мост включён в план капремонта на 2027-2028 гг.. С окончания предупредительных работ и до капитального ремонта будет введено ограничение на проезд по мосту грузовых автомобилей, чей вес превышает 20 тонн.

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#ремонт дорог
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Государственный и общественный деятель Лидия Антонова отмечает юбилей
15 мая 2025, 15:23

Фото: пресс-служба Мособлдумы

15 мая отмечает юбилей видный государственный и общественный деятель Лидия Николаевна Антонова.
Антонова родилась в 1950 году в посёлке Красково Люберецкого района Московской области. В 1972-м окончила Московский областной педагогический институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель английского языка». Трудовой путь начала учителем средней школы.

В разные годы занимала посты министра образования правительства Московской области, министра образования региона, первого заместителя председателя правительства Подмосковья. Была представителем Мособлдумы в Совете Федерации, депутатом Госдумы. Сейчас является депутатом Мособлдумы.

Антонова – инициатор создания первой в России действующей региональной программы развития образования, организатор системы церковно-школьного взаимодействия в Московской области.

Благодаря Лидии Антоновой создана единая региональная образовательная сеть повышения квалификации работников образования, основана «Академия социального управления», реформирована сеть организаций профессионального образования Московской области. Помимо этого, реализована модель повышения квалификации на основе кредитно-модульного подхода и балльно-рейтинговой оценки результатов обучения, установлены именные стипендии губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших успехи в науках, искусствах и спорте.

Под руководством Лидии Николаевны сформирована эффективно действующая система социальной защиты населения региона. Улучшено состояние здравоохранения, реализована программа развития архивного дела.

Лидия Антонова – действительный член (академик) Российской академии образования, член Президиума Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук.

Награждена орденом Почёта, ведомственными наградами Минобразования и науки России, наградами Московской области. Заслуженный учитель России.

Постановлением губернатора Московской области от 21 июня 2016 года ей присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Хирурги МОНИКИ выполнили пациенту протезирование печёночной артерии
15 мая 2025, 15:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского выполнили пациенту протезирование печёночной артерии. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение №1 поступил 40-летний мужчина с разрывом аневризмы печёночной артерии. Эта редкая патология представляет собой локальное расширение сосуда с постепенным истончением стенки. Без своевременной помощи разрыв аневризмы приводит к смерти.

Ранее пациенту сделали плановую операцию на желчных протоках. Однако из-за индивидуальных особенностей организма у него сформировалась ложная аневризма. Так называется полость, которая располагается вне сосуда, которая разрушает его. Она и стала причиной разрыва артерии.
«Чтобы спасти мужчину, мы выполнили протезирование печёночной артерии с использование микрохирургической техники сосудистого шва. В качестве импланта взяли вену ноги. Операция длилась шесть часов», – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 МОНИКИ Максим Корнилов.
Подобные операции считаются одними из самых сложных. Ранее пациентов с ложной аневризмой печёночной артерии направляли на лечение в другие крупные медцентры. Но благодаря привлечению квалифицированных специалистов теперь и в МОНИКИ можно проводить такие хирургические вмешательства.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже вернулся к работе. Он продолжает наблюдаться в отделении и получать лечение, чтобы не допустить образования тромбов.

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