Мособлдума установила фиксированный штраф за борщевик на участках

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Депутаты Мособлдумы установили фиксированный штраф за отказ удалить с земельного участка борщевик Сосновского. Соответствующий закон вносит изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Для собственников земельных размер штрафа теперь составит 5 тыс. рублей. До этого в Подмосковье действовал дифференцированный размер штрафа: для физлиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
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«Это было недостаточно эффективной мерой, не соразмерной стоимости затрат, и граждане не были заинтересованы в устранении нарушений. Поэтому для их стимулирования мы устанавливаем размер штрафа для граждан 5 тыс. рублей», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
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Лора Луганская