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Мособлдума изменила состав Общественной палаты Московской области

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Депутаты Мособлдумы внесли изменения в состав Общественной палаты Московской области. После прекращения полномочий одного из членов ОП, Юрия Макеева, проводилось её доформирование, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Списки кандидатов поступили в Мособлдуму 28 апреля и в течение пяти дней были рассмотрены всеми фракциями. Депутаты единогласно предложили кандидатуру Александра Валуева. Планируется, что в качестве члена Общественной палаты Московской области он будет заниматься поддержкой участников спецоперации и их семей в составе Комиссии по добровольчеству и вопросам СВО», – пояснили в пресс-службе.
Александр Валуев родился 16 июля 2001 года в Красногорске. В 2023 году окончил факультет международных отношений МГУ имени М.В. Ломоносова, в 2025-м – факультет медиакоммуникаций РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Сейчас работает помощником депутата Госдумы, младшим редактором, младшим корреспондентом ТАСС, менеджером по взаимодействию со СМИ ООО «Мирамар».

Помимо этого, Валуев является членом Общественной палаты городского округа Красногорск.

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#общественная палата московской области
#депутаты
В Ступинской больнице провели сложную операцию пациентке с огромной опухолью почки
15 мая 2025, 17:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ступинской больницы успешно прооперировали женщину с крупным новообразованием почки размером 10×9 см, что сопоставимо с величиной самого органа. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
45-летняя пациентка поступила в стационар с жалобами на острую боль в правом подреберье, отдающей в поясницу. Врачи провели ультразвуковое исследование и компьютерную томографию. В итоге правой почке было обнаружено крупное образование неоднородной структуры с множественными сосудами.
«Мы столкнулись со сложным случаем, требующим нестандартного подхода. Чтобы минимизировать риск во время основной операции, было решено начать двухэтапное лечение. На первом этапе мы провели эмболизацию – заблокировали сосуды, снабжавшие опухоль кровью. На втором удалили сам поражённый орган», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Пётр Золотарёв.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

После операции пациентка быстро пошла на поправку. Сейчас она уже выписана домой.

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Студенты Павловского Посада стали участниками миссии «Братья наши меньшие»
15 мая 2025, 17:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Студенты Павлово-Посадского техникума отправились с благотворительной миссией в приют для животных. Они посетили Дом дворняги «Веста», сообщили в пресс-службе городского округа.
«Ребята привезли корма и лакомства для собак. Выпускница техникума Ольга Петелина сейчас руководит приютом и волонтёрским объединением в Павловском Посаде. Ольга поделилась историями животных из приюта, рассказала о важности волонтёрства и о том, какой вклад может внести каждый в помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Студенты провели время в компании четвероногих друзей. Они выгуливали собак и участвовали в уборке вольеров.

Как отметили в администрации, эта миссия стала не только возможностью помочь бездомным животным, но и важным этапом в воспитании молодых людей. Она научили их заботится о тех, кто в этом нуждается.

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#благотворительность
#волонтеры
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В Клину выявили «резиновую» квартиру с 11 зарегистрированными мигрантами
15 мая 2025, 16:57

Фото: медиасток.рф

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы одиннадцать мигрантов, выявили клинские участковые в ходе проверок соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки было установлено, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт одиннадцать иностранных граждан, при этом реального места для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 16-летний москвич попал в реанимацию после материнского лечения молитвами и чесноком.

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#полиция
#мвд московской области
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Воробьёв объявил об открытии в Подмосковье Центра математического образования
15 мая 2025, 16:49

Фото: t.me/vorobiev_live

В Истре на базе областного технолицея им. В.И. Долгих открылся Центр математического образования. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы хотим сделать математику доступной и интересной для каждого школьника, поэтому новый проект охватит все школы Подмосковья. С 1 сентября в каждой школе откроем математические классы, где ребята будут углублённо изучать предмет под руководством сертифицированных педагогов. Организуем для школьников олимпиады, турниры, внеурочные активности», – написал глава региона в своём ТГ-канале.
Он добавил, что в самом центре будет создана площадка для школьных кружков, лекториев, диагностических работ и профориентации.

Особое внимание, по словам Воробьёва, уделят учителям. Для них будут проводить еженедельные вебинары, очные семинары, педагогические клубы, развивать программы наставничества и открывать курсы повышения квалификации.

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#учёба
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Школьники Раменского завоевали приз экологического фестиваля
15 мая 2025, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Команда школы №5 Раменского округа завоевала приз Всероссийского молодёжного творческого фестиваля видеоработ «ЭкоКиТ-2025», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Команда школьников MEDIA ТВ#вшколе в составе Ксении Гейко, Тимофея Скоробогатова и Данилы Перевозчикова заняла третье место в номинации «Социальный ролик» с видеоработой «Чистые последствия», темой которого стала важность бережного отношения к природе», — говорится в сообщении.
Особую благодарность организаторы фестиваля выразили руководительнице команды Анне Лебедевой за подготовку конкурсного материала.

Фестиваль «ЭкоКиТ» посвящен экологии, защите природы, окружающей среды и здоровому образу жизни. Организатором фестиваля является Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

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