Мособлдума изменила состав Общественной палаты Московской области

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы внесли изменения в состав Общественной палаты Московской области. После прекращения полномочий одного из членов ОП, Юрия Макеева, проводилось её доформирование, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Списки кандидатов поступили в Мособлдуму 28 апреля и в течение пяти дней были рассмотрены всеми фракциями. Депутаты единогласно предложили кандидатуру Александра Валуева. Планируется, что в качестве члена Общественной палаты Московской области он будет заниматься поддержкой участников спецоперации и их семей в составе Комиссии по добровольчеству и вопросам СВО», – пояснили в пресс-службе.Александр Валуев родился 16 июля 2001 года в Красногорске. В 2023 году окончил факультет международных отношений МГУ имени М.В. Ломоносова, в 2025-м – факультет медиакоммуникаций РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Сейчас работает помощником депутата Госдумы, младшим редактором, младшим корреспондентом ТАСС, менеджером по взаимодействию со СМИ ООО «Мирамар».
Помимо этого, Валуев является членом Общественной палаты городского округа Красногорск.
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Лора Луганская