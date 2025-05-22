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В Подмосковье повысили штраф за проезд в транспорте по чужой социальной карте

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области увеличили штраф за проезд в общественном транспорте по чужой социальной карте. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях Подмосковья приняты на заседании Мособлдумы.
Размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автотранспорте и городском наземном электрическом транспорте повысился с 2,5 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.
«Поскольку Москва и Московская область являются единым транспортным контуром, а в столице с мая 2023 года штраф уже увеличен до 4 тыс. рублей, целесообразно установить в Подмосковье равнозначную административную ответственность за такое правонарушение», – сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Дмитрий Дениско.
Как отметили в региональном парламенте, нововведение позволит снизить количество совершения новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой социальной картой жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте.

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Подмосковные врачи спасли малышку, съевшую 14 противозачаточных таблеток
22 мая 2025, 15:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи подмосковной скорой помощи спасли девочку, которая выпила 14 противозачаточных таблеток. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Жительница региона вызвала «скорую», сообщив, что её двухлетняя дочь выпила «женские таблетки».
«Специальным зондом фельдшеры промыли ребёнку желудок, чтобы уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови. В промывных водах обнаружили остатки лекарства. После этого маленькой пациентке сразу стало легче», – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.
Затем малышка в сопровождении медиков и матери была доставлена в Можайскую больницу под наблюдение врачей.
«Таблетки не успели подействовать. Однако, чтобы полностью нормализовать состояние, девочку оставили под контролем медиков. Благодаря профессиональным действиям коллег из «скорой» оказать первую помощь и устранить негативные последствия от приёма таблеток удалось максимально быстро», – отметил заместитель главврача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко.
Сейчас девочка уже выписана домой. А врачи напомнили, что лекарства необходимо хранить в недоступном для детей месте.

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В Химках задержали мошенницу из Уфы, похитившую у пенсионера 800 тыс. рублей
22 мая 2025, 15:12

Фото: iStock / Andrey Zhuravlev

В Химках полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть полиции в Химках обратился 84-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сумму ущерба он оценил в 800 тыс. рублей.
«Потерпевшему позвонили якобы сотрудники правоохранительных и муниципальных органов и сообщили, что он может стать жертвой мошенников, и его деньги под угрозой. Для сохранения сбережений мужчина должен снять их со счёта и передать курьеру. После выполнения всех требований и передачи наличных потерпевший понял, что его обманули», – отметила Петрова.
Через некоторое время сотрудникам уголовного розыска удалось задержать по подозрению в совершении преступления безработную жительницу Уфы, которая дала признательные показания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигурантку под стражу.

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Более 1,9 млн пользователей в Подмосковье скачали расписания автобусов
Более 1,9 млн расписаний автобусов скачано в Подмосковье благодаря сервису «Скачай, не срывай» от Мострансавто
22 мая 2025, 13:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Жители и гости Подмосковья продолжают активно пользоваться сервисом «Скачай, не срывай» от Мострансавто, который позволяет легко и быстро получить актуальное расписание автобусов. С апреля 2023 года пользователи уже более 1,9 миллиона раз воспользовались возможностью скачать график движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чтобы найти и загрузить нужное расписание, достаточно зайти на сайт Мострансавто, перейти в раздел «Маршруты и расписания» и выбрать пункт «Расписание». Введя номер маршрута и указав нужную остановку, можно скачать график в удобном формате — таком же, как на остановках. Также доступна функция поиска маршрутов по конкретной остановке — это значительно упрощает планирование поездок.

Актуальное расписание можно узнать и через Telegram-бота Мострансавто или по телефону Единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, где отвечает виртуальный помощник.

Мострансавто — основной автобусный перевозчик в Московской области, работающий под руководством регионального Минтранса. Компания обслуживает более 1 400 маршрутов всех типов: городских, пригородных и междугородных. Каждый день на линию выходит более 5 000 автобусов, перевозящих свыше 1,6 миллиона пассажиров.

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#автобусы
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Подмосковные «Чеховские медведи» выиграли бронзовые медали Суперлиги
22 мая 2025, 13:28

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Подмосковья завоевал бронзовые медали чемпионата России, обыграв команду «Виктор» из Ставрополя. Итоговый счёт второго матча финальной серии за третье место составил 27:22 в пользу подмосковной команды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подопечные Владимира Максимова дважды оказались сильнее соперников: первая игра состоялась 15 мая в Чехове и завершилась победой хозяев площадки со счётом 29:24. Ответная встреча прошла на арене «Виктора» в Ставрополе, но и там «Чеховским медведям» удалось навязать свою игру. Первый тайм завершился с минимальным перевесом гостей — 12:11, а во втором подмосковные гандболисты уверенно закрепили преимущество, доведя счёт до 27:22. Это уже второй бронзовый успех клуба в истории выступлений в Суперлиге.

«Мы знаем, что «Виктор» дома при своих болельщиках играет только на победу. Я думаю, что все прекрасно слышали этот гул трибун. На протяжении всего сезона чемпионата России ставропольцы лишь один раз проиграли на домашней площадке. А у нас была лишь одна установка – выиграть. И нам это удалось», — сказал разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов, которого признали лучшим игроком матча.

Впереди у «Чеховских медведей» участие в финале четырёх SEHA – Gazprom League «Дивизион Восток», который пройдёт 6 и 8 июня во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. В полуфинале подмосковная команда встретится с ЦСКА. Матч начнётся 6 июня в 20:00.

Соревнования проводятся в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Свыше 72 тысяч школьников Московской области проведут лето в пришкольных лагерях
22 мая 2025, 13:09

Фото: Министерство образования Московской области

В Подмосковье стартует летняя кампания для школьников — в 2025 году отдохнуть, пройти воспитательные программы и провести каникулы с пользой смогут более 72 тысяч детей, сообщает Министерство образования Московской области.
«Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнётся 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья — с 28 июля по 25 августа. Мы постарались сделать отдых комфортным, доступным и интересным для каждого ребёнка», — сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В рамках летней кампании предусмотрены профильные смены, направленные на развитие личностных и гражданских качеств.

В 2025 году школьникам предложат программы инженерной, IT- и математической направленности, экологические, театральные, спортивные, волонтёрские, медиа и гуманитарные форматы, а также смены для детей с особыми образовательными потребностями. Дополнительные возможности откроются и на базе учреждений дополнительного образования — в «IT-кубах» и «Кванториумах» ребят ждут практико-ориентированные и технические смены.

Особое внимание этим летом уделено патриотическому воспитанию.

Фото: Министерство образования Московской области

На базе центра «Авангард» пройдут смены «Юные патриоты России» и «Растим патриотов России» для участников «Орлят России» и «Движения Первые». В них примут участие свыше 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы.

«Мы стремимся, чтобы каждый ребёнок в Подмосковье мог провести лето интересно, с пользой и чувством гордости за свою страну. Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны. В этом году участниками программ станут более 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы», — отметила Пильдес.

Актуальная информация о пришкольных лагерях размещена в разделе «Сведения об организации отдыха детей» на сайтах школ. Также в пресс-службе министерства напомнили, что около 100 тысяч учащихся 2–8 и 10-х классов смогут присоединиться к проекту «Умные каникулы».

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