В Подмосковье повысили штраф за проезд в транспорте по чужой социальной карте

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области увеличили штраф за проезд в общественном транспорте по чужой социальной карте. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях Подмосковья приняты на заседании Мособлдумы.
Размер штрафа для граждан за неправомерное использование документов для проезда на автотранспорте и городском наземном электрическом транспорте повысился с 2,5 тыс. рублей до 4 тыс. рублей.
Читайте также:
Мособлдума изменила состав Общественной палаты Московской области
Мособлдума установила фиксированный штраф за борщевик на участках
В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот
«Поскольку Москва и Московская область являются единым транспортным контуром, а в столице с мая 2023 года штраф уже увеличен до 4 тыс. рублей, целесообразно установить в Подмосковье равнозначную административную ответственность за такое правонарушение», – сказал заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Дмитрий Дениско.Как отметили в региональном парламенте, нововведение позволит снизить количество совершения новых правонарушений и исключить случаи пользования чужой социальной картой жителя Подмосковья другими людьми при оплате проезда на наземном транспорте.
Читайте также:
Мособлдума изменила состав Общественной палаты Московской области
Мособлдума установила фиксированный штраф за борщевик на участках
В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот
Лора Луганская