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Госслужащие Петербурга прошли стажировку в исполнительных органах Подмосковья

Фото: ФТЛ им. Капицы

Фото: ФТЛ им. Капицы

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Администрация губернатора Московской области организовала отраслевую стажировку госслужащих Санкт-Петербурга в центральных исполнительных органах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Стажировка проходила с 9 по 11 апреля в Минобразования, Минсоцразвития, Министерстве информационной и молодёжной политики, Мининвесте, Министерстве госуправления, информационных технологий и связи, а также в Минэнерго Московской области.
«Коллеги из Санкт-Петербурга узнали о лучших практиках в образовании, социальном развитии, молодёжной политике. Они познакомились с развитием индустриальных парков, функционированием особых экономических зон, модернизацией системы теплоснабжения, посетили Центральный государственный архив Московской области», – рассказали в пресс-службе.
В рамках стажировки были организованы выезды в образовательные организации, семейные и молодёжные центры, центры реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, Фонд развития промышленности, Фонд поддержки экспорта Московской области, в особую экономическую зону «Дубна».

Все участники стажировки подчеркнули важность создания единых информационных площадок для обмена лучшими отраслевыми практиками.

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#обучение
#санкт-петербург
В Подмосковье с начала года обновили более 100 фасадов многоквартирных домов
15 апреля 2025, 16:59

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фасады более 100 многоквартирных домов обновили в Московской области с начала текущего года в рамках выполнения региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Всего с начала 2025 года в Московской области сделали капитальный ремонт фасадов 104 многоквартирных домов. Самый большой объём работ выполнили в округе Балашиха, где отремонтировали 58 фасадов. На втором месте по этому показателю округ Красногорск в 11 отремонтированными фасадами, а замыкает топ-3 Солнечногорск, где привели в порядок фасады девяти домов», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта были заменены облицовочные материалы фасадов, утеплены стены и обновлены водоотводящие конструкции. Рабочие также восстановили архитектурную привлекательность домов.

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#подмосковье
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В Дубне инвестор за 35 млн рублей расширит производство школьной одежды
15 апреля 2025, 16:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дубне планируют расширить швейное предприятие. В рамках инвестпроекта построят современный производственно-складской комплекс, рассказали в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестором выступает индивидуальный предприниматель, владелец отечественного бренда одежды «Дима и Алиса». Объём инвестиций в строительство производственно-складского объекта и закупку оборудования составит 35 млн рублей.
«Запуск производства запланирован на конец 2027 года. Сегодня на швейном предприятии предпринимателя уже работает около 50 сотрудников. Новый производственный корпус позволит увеличить штат на 10 специалистов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Для расширения бизнеса индивидуальный предприниматель получил в аренду участок на льготных условиях.
«Сейчас площадь производственных, технических и административных помещений швейного составляет 1765 кв. м. На предоставленном участке площадью 1924 «квадратов» планируется строительство собственного швейного цеха, склада и парковки», – заявил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Предприятие производит школьную одежду. Большую часть продукции составляют жилеты, кардиганы и джемперы для мальчиков и девочек. К каждому школьному сезону предприятие создаёт новый модельный ряд с учётом направлений моды.

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#дубна
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Новый пешеходный переход над ж/д путями в Лобне откроют в июле
15 апреля 2025, 16:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход через ж/д пути Савёловского направления строят в Лобне — между улицами Кольцевая и Полевая, завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется в июле текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте стартовал монтаж металлоконструкций башни-схода со стороны улицы Кольцевая, продолжается монтаж металлоконструкций со стороны улицы Полевая. Параллельно продолжается устройство опор пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
Переход включает в себя пролётное строение и башни-сходы, спроектированные с учётом потребности маломобильных пешеходов. Переход будет остеклён антивандальными материалами, предусмотрено также внутреннее освещение и обустройство пешеходной зоны со стороны Полевой улицы.

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#пешеходный переход
#железная дорога
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Люберецкие врачи спасли женщину, отбившую почку при падении
15 апреля 2025, 16:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь пациентки, у которой после падения воспалилась почка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила 68-летнюю женщину в стационар в тяжёлом состоянии. Пациентка была ослаблена, её лихорадило из-за высокой температуры. После ультразвукового исследования врачи обнаружили у неё паранефрит – воспаление околопочечной клетчатки. Со слов больной, несколько недель назад она упала на спину и больно ударилась.
«Из-за падения на фоне развития сахарного диабета рядом с почкой у пациентки развился воспалительный очаг. Он частично охватил левую почку. Мы провели пациентке экстренную операцию – ревизию почки. Вскрыли её область и удалили участки нагноения», – рассказал заведующий урологическим отделением Люберецкой больницы Павел Никифоров.
Врачи после хирургического вмешательства несколько раз в день делали пациентке перевязку, пока не убедились, что операционная рана затягивается. Почку женщины удалось сохранить. Сейчас она выписана и чувствует себя хорошо.

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Сборная Подмосковья стала чемпионом России по волейболу спорта глухих
15 апреля 2025, 16:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки из Московской области одержали победу на чемпионате России по волейболу спорта глухих среди женских команд, такого результата они достигли третий раз подряд, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительницы Московской области встретились в финальном матче с командой из Калужской области и одолели соперниц со счётом 3:2. Там образом калужанки поднялись на вторую ступень пьедестала почёта, а третье место завоевали волейболистки из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Кроме того, капитана подмосковной команды Наталью Трубову признали лучшим игроком турнира.

Чемпионат России по волейболу спорта глухих проводился в Калуге. В финале турнира соревновались команды из Подмосковья, Москвы, Красноярского края, Санкт-Петербурга, а также из Новосибирской, Калужской и Воронежской областей.

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