Госслужащие Петербурга прошли стажировку в исполнительных органах Подмосковья

Фото: ФТЛ им. Капицы
Администрация губернатора Московской области организовала отраслевую стажировку госслужащих Санкт-Петербурга в центральных исполнительных органах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Стажировка проходила с 9 по 11 апреля в Минобразования, Минсоцразвития, Министерстве информационной и молодёжной политики, Мининвесте, Министерстве госуправления, информационных технологий и связи, а также в Минэнерго Московской области.
Все участники стажировки подчеркнули важность создания единых информационных площадок для обмена лучшими отраслевыми практиками.
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«Коллеги из Санкт-Петербурга узнали о лучших практиках в образовании, социальном развитии, молодёжной политике. Они познакомились с развитием индустриальных парков, функционированием особых экономических зон, модернизацией системы теплоснабжения, посетили Центральный государственный архив Московской области», – рассказали в пресс-службе.В рамках стажировки были организованы выезды в образовательные организации, семейные и молодёжные центры, центры реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, Фонд развития промышленности, Фонд поддержки экспорта Московской области, в особую экономическую зону «Дубна».
Все участники стажировки подчеркнули важность создания единых информационных площадок для обмена лучшими отраслевыми практиками.
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Лора Луганская