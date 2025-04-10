Воробьёв встретился со школьниками из ОАЭ, стажирующимися в гимназии Примакова

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился со школьниками из Объединённых Арабских Эмиратов, которые приехали на стажировку в гимназию им. Е.М. Примакова в Подмосковье. На базе гимназии прошлой осенью года президенты двух стран открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.
Центр носит имя матери президента ОАЭ – шейхи Фатимы бинт Мубарак. Он создан для обмена лучшими практиками и педагогическими методиками, а также культурного обмена между российскими и арабскими школами.
Культурно-образовательная программа по обмену организована совместно с Национальными школами Объединенных Арабских Эмиратов. В течение недели ученики 10-11 классов посещают не только занятия, но и экскурсии, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, столярному мастерству, изобразительному искусству. Они также знакомятся с отечественными разработками в области искусственного интеллекта, русской культурой и традициями, прокачивают навыки лидерства, умение работать в команде и публичных выступлений.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За каждым из гостей из ОАЭ закреплён школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учёбу.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
На встрече ребята из ОАЭ вместе с гимназистами представили губернатору проекты развития сотрудничества. Например, школьники предложили провести спортивную олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, чтобы развивать их в другой. Так, дети из Эмиратов смогут погрузиться в мир хоккея, а ребята из России – играть в подел-теннис.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Сейчас в центре учатся около 130 ребят в возрасте от 11 до 17 лет, причём не только языку, но и истории, культуре, науке, IT-технологиям и робототехнике. Педагоги работают над созданием учебника арабского для российских школьников. Уже разработали учебник по русскому для ребят из Эмиратов.
В конце прошлого года 25 подмосковных школьников и студентов ездили на стажировку в ОАЭ. Там они изучали язык, знакомились с историей, искусством и традициями страны.
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«Открытие центра дало старт активной коммуникации, изучению языка, культуры двух стран и самое главное – реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Мы дорожим сотрудничеством. И если дети продолжат дружить, реализовывать совместные проекты, будем очень рады. Конечно, мы все знаем, насколько гостеприимны Эмираты. Уверен, что нашим ребятам там тоже было очень интересно», – подчеркнул Воробьёв.Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Культурно-образовательная программа по обмену организована совместно с Национальными школами Объединенных Арабских Эмиратов. В течение недели ученики 10-11 классов посещают не только занятия, но и экскурсии, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, столярному мастерству, изобразительному искусству. Они также знакомятся с отечественными разработками в области искусственного интеллекта, русской культурой и традициями, прокачивают навыки лидерства, умение работать в команде и публичных выступлений.
«Эту стажировку мы проводим совместно с ОАЭ. Цель – объединить детей, создать пространство для общения, создания новых проектов, которые, возможно, изменят мир к лучшему. В процессе стажировки ребята учатся, посещают ассамблеи, мастер-классы, знакомятся с достопримечательностями Подмосковья и Москвы. У них очень интересная культурная и образовательная программа», – рассказала директор Областной гимназии им. Е.М. Примакова Майя Майсурадзе.Она уверена, что, когда дети растут вместе, у них появляются общие интересы. Они понимают разность культур, но находят точки соприкосновения. Это залог будущих крепких отношений между детьми, а значит, и между двумя странами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За каждым из гостей из ОАЭ закреплён школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учёбу.
«Я сопровождал гостей, знакомил с русскими ребятами, помогал им адаптироваться к нашей образовательной среде. Мы общаемся на английском, барьера нет. И у нас, и у них довольно высокий уровень. А если попадались незнакомые слова, старались вместе их учить», – рассказал десятиклассник Степан Садовский.Педагоги, сопровождающие арабских школьников, знакомятся с организацией образовательного процесса в гимназии, на базе которой работает крупнейший в стране гуманитарный кластер.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
На встрече ребята из ОАЭ вместе с гимназистами представили губернатору проекты развития сотрудничества. Например, школьники предложили провести спортивную олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, чтобы развивать их в другой. Так, дети из Эмиратов смогут погрузиться в мир хоккея, а ребята из России – играть в подел-теннис.
«Эта стажировка – шанс на миллион. Она даёт возможность совершенствовать свои навыки. Мы с учениками гимназии помогаем в этом друг другу. Когда я вернусь в ОАЭ, думаю начать изучение вашего языка, чтобы ещё более свободно общаться с ребятами из России», – поделился планами Юсиф Хамад Салмин.Среди других предложений – организация хакатона SHOOT FOR THE STARS, в рамках которого школьники обеих стран будут очно собираться в команды и решать «общую проблему». Отбирать участников планируют по результатам онлайн олимпиады по пяти направлениям – культура, технологии, язык, история и наука.
Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Сейчас в центре учатся около 130 ребят в возрасте от 11 до 17 лет, причём не только языку, но и истории, культуре, науке, IT-технологиям и робототехнике. Педагоги работают над созданием учебника арабского для российских школьников. Уже разработали учебник по русскому для ребят из Эмиратов.
В конце прошлого года 25 подмосковных школьников и студентов ездили на стажировку в ОАЭ. Там они изучали язык, знакомились с историей, искусством и традициями страны.
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Лора Луганская