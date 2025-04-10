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Воробьёв встретился со школьниками из ОАЭ, стажирующимися в гимназии Примакова

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился со школьниками из Объединённых Арабских Эмиратов, которые приехали на стажировку в гимназию им. Е.М. Примакова в Подмосковье. На базе гимназии прошлой осенью года президенты двух стран открыли центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования.
Центр носит имя матери президента ОАЭ – шейхи Фатимы бинт Мубарак. Он создан для обмена лучшими практиками и педагогическими методиками, а также культурного обмена между российскими и арабскими школами.
«Открытие центра дало старт активной коммуникации, изучению языка, культуры двух стран и самое главное – реальному общению наших ребят с ребятами, которые приезжают сюда на стажировки, чтобы создавать совместные проекты, дальше развивать отношения. Мы дорожим сотрудничеством. И если дети продолжат дружить, реализовывать совместные проекты, будем очень рады. Конечно, мы все знаем, насколько гостеприимны Эмираты. Уверен, что нашим ребятам там тоже было очень интересно», – подчеркнул Воробьёв.
Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Культурно-образовательная программа по обмену организована совместно с Национальными школами Объединенных Арабских Эмиратов. В течение недели ученики 10-11 классов посещают не только занятия, но и экскурсии, мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, столярному мастерству, изобразительному искусству. Они также знакомятся с отечественными разработками в области искусственного интеллекта, русской культурой и традициями, прокачивают навыки лидерства, умение работать в команде и публичных выступлений.
«Эту стажировку мы проводим совместно с ОАЭ. Цель – объединить детей, создать пространство для общения, создания новых проектов, которые, возможно, изменят мир к лучшему. В процессе стажировки ребята учатся, посещают ассамблеи, мастер-классы, знакомятся с достопримечательностями Подмосковья и Москвы. У них очень интересная культурная и образовательная программа», – рассказала директор Областной гимназии им. Е.М. Примакова Майя Майсурадзе.
Она уверена, что, когда дети растут вместе, у них появляются общие интересы. Они понимают разность культур, но находят точки соприкосновения. Это залог будущих крепких отношений между детьми, а значит, и между двумя странами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За каждым из гостей из ОАЭ закреплён школьный наставник из числа гимназистов, который помогает влиться в учёбу.
«Я сопровождал гостей, знакомил с русскими ребятами, помогал им адаптироваться к нашей образовательной среде. Мы общаемся на английском, барьера нет. И у нас, и у них довольно высокий уровень. А если попадались незнакомые слова, старались вместе их учить», – рассказал десятиклассник Степан Садовский.
Педагоги, сопровождающие арабских школьников, знакомятся с организацией образовательного процесса в гимназии, на базе которой работает крупнейший в стране гуманитарный кластер.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

На встрече ребята из ОАЭ вместе с гимназистами представили губернатору проекты развития сотрудничества. Например, школьники предложили провести спортивную олимпиаду по видам спорта, популярным в каждой из стран, чтобы развивать их в другой. Так, дети из Эмиратов смогут погрузиться в мир хоккея, а ребята из России – играть в подел-теннис.
«Эта стажировка – шанс на миллион. Она даёт возможность совершенствовать свои навыки. Мы с учениками гимназии помогаем в этом друг другу. Когда я вернусь в ОАЭ, думаю начать изучение вашего языка, чтобы ещё более свободно общаться с ребятами из России», – поделился планами Юсиф Хамад Салмин.
Среди других предложений – организация хакатона SHOOT FOR THE STARS, в рамках которого школьники обеих стран будут очно собираться в команды и решать «общую проблему». Отбирать участников планируют по результатам онлайн олимпиады по пяти направлениям – культура, технологии, язык, история и наука.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Сейчас в центре учатся около 130 ребят в возрасте от 11 до 17 лет, причём не только языку, но и истории, культуре, науке, IT-технологиям и робототехнике. Педагоги работают над созданием учебника арабского для российских школьников. Уже разработали учебник по русскому для ребят из Эмиратов.

В конце прошлого года 25 подмосковных школьников и студентов ездили на стажировку в ОАЭ. Там они изучали язык, знакомились с историей, искусством и традициями страны.

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Пограничники не пустили в Эквадор на «буханке» путешественника из Каширы
10 апреля 2025, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Подмосковного путешественника Александра Морозова (Сашу Холодного) не пустили в Эквадор, сообщает ТГ-канал Mash. Житель Каширы совершает на автомобиле «УАЗ», именуемом «буханкой», кругосветное путешествие. До этого он объехал 86 стран.
«Государство в Южной Америке стало первым, куда не удалось попасть Холодному на своём УАЗе. Через Эквадор он планировал въехать в Колумбию, а затем отправиться на другой континент. Однако путешественника и его команду из трёх человек задержали пограничники. Группу допрашивали в течение часа и в итоге выдали документ об отказе на въезд. Объяснили всё тем, что россиян рассматривают как риск внутренней безопасности», – пишет Mash.
Как утверждают туристы, сейчас всем путешественникам из России отказывают во въезде в страну, в том числе и через авиасообщение.

Холодный ранее уже отметился кругосветным путешествием на «буханке» и установил рекорд России, а теперь совершает второе. Как ранее сообщало «Радио 1», вместе с ним находится талисман, подаренный сотрудниками Каширского краеведческого музея, – Каширский котик.

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#пограничники
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Велогонщицы из Подмосковья завоевали две медали соревнований по маунтинбайку
10 апреля 2025, 16:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительницы Московской области Александра Ушакова и Софья Пантеева завоевали золотую и серебряную медали на втором этапе Кубка России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Александра Ушакова из подмосковного Краснознаменска выиграла второй этап турнира и по сумме двух этапов стала победительницей Кубка России по велосипедному спорту в дисциплине «гонка с выбыванием» среди женщин. Второе место заняла спортсменка из Чувашии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Челябинской области», — говорится в сообщении.
Софья Пантеева из Сергиева Посада завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием» в возрастной группе девушек 13-14 лет. Золота и бронз в этой дисциплине достались велогонщицам из Свердловской области.

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#подмосковье
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Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск производства лекарств
10 апреля 2025, 16:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Аргументум Фарма» получила льготное финансирование от Фонда развития промышленности для запуска фармацевтического комплекса. Эта компания является резидентом особой эконмической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Строительство здания научно-производственного комплекса уже завершено. Сейчас идёт подготовка к возведению чистых помещений. Первую очередь предприятия планируют запустить в начале будущего года, а весь проект заработает в течение четырёх лет.
«Суммарные инвестиции в проекта увеличились с 1,8 млрд до 2,2 млрд рублей. Строительство идёт при поддержке ФРП Московской области, предоставившего в 2023 году льготное финансирование в150 млн рублей, а также федерального ФРП, который в апреле выдал на покупку технологического оборудования 900 млн рублей. После запуска нового предприятия в городском округе Дубна создадут не менее 100 рабочих мест», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На территории лабораторно-производственного комплекса будут разрабатывать и производить жидкие лекарства в ампулах, флаконах и преднаполненных шприцах. Это препараты для стабилизации артериального давления при операциях, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах. Помимо этого, будут выпускать импортозамещающие препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших.

Весь производственный комплекс площадью более 8 тысяч кв. м. построят на участке в 2,3 га. При этом будут соблюдены все требования международных стандартов качества.

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В Московской области запретили продажу энергетиков у объектов культуры и спорта
10 апреля 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Продажа энергетиков у спортивных и культурных объектов в Московской области будет ограничена. Соответствующий закон сразу в трёх чтениях. приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Законопроект представил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Он попросил парламентариев поддержать его.
«Предлагается сохранить запрет на продажу тонизирующих и энергетических напитков в зданиях и помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также дополнить это объектами культуры и спорта», – сказал, выступая на заседании, Двойных.
Проект закона ранее рассмотрели на заседании профильного комитета Мособлдумы с участием представителей Минсельхозпрода и прокуратуры Московской области. Никаких замечаний не поступило.

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В Сергиевом Посаде изъяли более 21 тысячи пачек сигарет без маркировки
10 апреля 2025, 15:54

Фото: istockphoto.com/PamWalker68

Полицейские задержали 34-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в незаконном обороте табачных изделий и использовании чужих товарных знаков, партия нелегального товара составила более 21 тысячи пачек сигарет, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские выявили факт торговли сигаретами без акцизных марок в одном из гаражно-строительных кооперативов Сергиева Посада и в нескольких местных торговых точках. При обыске изъято более 21 тысячи пачек сигарет. Их общая стоимость составляет около 2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Кроме того, было обнаружено около 2 тысяч пачек сигарет с нелегально размещёнными на них товарными знаками. Ущерб, нанесённый этим правообладателю, оценивается в 500 тысяч рублей.

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