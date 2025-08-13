Врачи проведут выездные обследования жителей сёл Раменского округа
Три выезда проведут специалисты Центра здоровья Раменской больницы в сёла округа в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Выездные консультации медиков организуют в рамках акции «Здоровье в село».
«14 августа выездной приём врачей Раменской больницы состоится в фельдшерско-акушерском пункте села Верхнее Мячково, 21 августа — в ФАПе деревни Нижнее Мячково, а 28 августа — в ФАПе деревни Тимонино», — говорится в сообщении.Мелики будут проводить пациентам расширенную диагностику состояния здоровья, включая проверку уровня сахара и кислорода в крови, диагностику дыхания, электронное картирование сердца и анализ на содержание в организме витаминов и минералов.
Для того, чтобы попасть на приём, потребуется предварительная запись по месту жительства.