Врачи проведут выездные обследования жителей сёл Раменского округа

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Три выезда проведут специалисты Центра здоровья Раменской больницы в сёла округа в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Выездные консультации медиков организуют в рамках акции «Здоровье в село».

«14 августа выездной приём врачей Раменской больницы состоится в фельдшерско-акушерском пункте села Верхнее Мячково, 21 августа — в ФАПе деревни Нижнее Мячково, а 28 августа — в ФАПе деревни Тимонино», — говорится в сообщении.
Мелики будут проводить пациентам расширенную диагностику состояния здоровья, включая проверку уровня сахара и кислорода в крови, диагностику дыхания, электронное картирование сердца и анализ на содержание в организме витаминов и минералов.

Для того, чтобы попасть на приём, потребуется предварительная запись по месту жительства.
Лев Каштанов

