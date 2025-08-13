В Школе матерей в Раменском провели лекцию по адаптации после родов

13 августа 2025, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Занятие для будущих родителей провела перинатальный психолог Ольга Орехова в Школе матерей Раменского центра материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Ольга Орехова рассказала будущим мамам, как помочь себе адаптироваться к новому режиму после рождения ребёнка, и ответила на вопросы слушательниц.





«Психолог подчеркнула, что после родов женщине требуется время и силы на восстановление. Особое внимание Ольга Орехова уделила проблеме недостатка сна, с которым матери сталкиваются из-за того, что режим новорождённого кардиального отличается от привычного распорядка дня взрослого», — говорится в сообщении.