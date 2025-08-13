В Раменском округе до октября завершат ремонт 40 подъездов
Видео: Раменский медиацентр
В Раменском муниципальном округе до октября отремонтируют 40 подъездов. Сейчас полностью завершены работы в шести подъездах, ещё в 19 ремонт продолжается. Об этом на оперативном совещании администрации муниципалитета сообщил директор УК «Раменское» Павел Соболев.
«Программа предусматривает комплексное обновление подъездов. В перечень работ входят штукатурка и окраска стен, потолков, укладка на полу керамической плитки, замена оконных и дверных блоков, ремонт освещения, окраска перил и поручней, установка новых почтовых ящиков, ремонт входных групп и козырьков», – отметил Соболев.Среди объектов, где ремонт уже завершён, там назвали дома на ул. Коммунистической, Космонавтов и Десантной. Работы продолжаются в домах на улицах Тельмана, в посёлке Константиново, деревне Вохринка и на у. Гурьева.
Работы выполняют несколько подрядных организаций во взаимодействии с советами многоквартирных домов. Жильцы выбирают цветовую гамму стен подъездов и принимают обновлённые подъезды. Качество контролируют комиссии с участием управляющих компаний, администрации, советов домов и стройконтроля.
Как отметили в администрации муниципалитета, в 32 подъездах уже установлены новые окна и двери. Согласно графику, все ремонтные работы будут завершены до 1 октября.