В Раменском округе до октября завершат ремонт 40 подъездов

13 августа 2025, 15:14

Видео: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе до октября отремонтируют 40 подъездов. Сейчас полностью завершены работы в шести подъездах, ещё в 19 ремонт продолжается. Об этом на оперативном совещании администрации муниципалитета сообщил директор УК «Раменское» Павел Соболев.







«Программа предусматривает комплексное обновление подъездов. В перечень работ входят штукатурка и окраска стен, потолков, укладка на полу керамической плитки, замена оконных и дверных блоков, ремонт освещения, окраска перил и поручней, установка новых почтовых ящиков, ремонт входных групп и козырьков», – отметил Соболев.