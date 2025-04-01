В Кашире спасатели помогли медикам попасть в квартиру обездвиженной пенсионерки

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
89-летняя жительница Каширы упала дома и не могла самостоятельно передвигаться, открыть квартиру для бригады скорой ей помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок в службу экстренной помощи «Система-112» поступил от медиков. Они сообщили, что приехали по вызову 89-летней женщины, но она не в состоянии передвигаться, поэтому не может открыть им дверь», — говорится в сообщении.Прибывшие по вызову спасатели оценили обстановку и решили проникнуть в квартиру через балкон первого этажа. На балкон спасатели поднялись по лестнице, затем при помощи шанцевого инструмента они аккуратно открыли балконную дверь, вошли внутрь и открыли входную дверь врачам скорой. Женщину госпитализировали с подозрением на перелом шейки бедра.
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Лев Каштанов