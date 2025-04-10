Пограничники не пустили в Эквадор на «буханке» путешественника из Каширы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Подмосковного путешественника Александра Морозова (Сашу Холодного) не пустили в Эквадор, сообщает ТГ-канал Mash. Житель Каширы совершает на автомобиле «УАЗ», именуемом «буханкой», кругосветное путешествие. До этого он объехал 86 стран.
«Государство в Южной Америке стало первым, куда не удалось попасть Холодному на своём УАЗе. Через Эквадор он планировал въехать в Колумбию, а затем отправиться на другой континент. Однако путешественника и его команду из трёх человек задержали пограничники. Группу допрашивали в течение часа и в итоге выдали документ об отказе на въезд. Объяснили всё тем, что россиян рассматривают как риск внутренней безопасности», – пишет Mash.Как утверждают туристы, сейчас всем путешественникам из России отказывают во въезде в страну, в том числе и через авиасообщение.
Холодный ранее уже отметился кругосветным путешествием на «буханке» и установил рекорд России, а теперь совершает второе. Как ранее сообщало «Радио 1», вместе с ним находится талисман, подаренный сотрудниками Каширского краеведческого музея, – Каширский котик.
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Лора Луганская