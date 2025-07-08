В Подмосковье за июнь отремонтировали свыше 2,7 тыс. дворовых скамеек
Во дворах на территории Московской области в течение июня отремонтировали более 2,7 тыс. малых архитектурных форм. Об этом сообщил в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Проведены ремонтные и покрасочные работы, заменены повреждённые элементы скамеек. Всего за предыдущий месяц отремонтировано 2 717 тыс. объектов. Инспекторы Минчистоты регулярно проверяют состояние придомовых территорий. В случае нарушений их передают коммунальщикам для оперативного устранения недочётов», – отметили в пресс-службеТам добавили, что жильцы, которые заметили нарушения содержания в малых архитектурных форм, должны сообщить об этом в территориальный отдел министерства.