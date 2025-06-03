Гостей подольского парка Талалихина приглашают на йогу, пробежку и мастер-классы
Занятия на любой вкус предлагают посетителям парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске — от танцев и катания по реке до чтения и рукоделия. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В субботу в парке состоится утренняя пробежка, а вечером всех желающих ждёт урок танго. Занятия по йоге состоится в воскресенье, начало в 10:00. А в 19:00 на танцевальной веранде начнётся занятие зумбой.«По средам у памятника Лермонтову ждут любителей чтения: там с полудня до 14:00 проходит акция «Библиотека без границ». По четвергам, пятницам и воскресеньям с 16:00 до 17:30 для юных посетителей парка их родителей проводятся мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги и уроки вязания», — говорится в сообщении.
Кроме того, в парке заработала лодочная станция. Так что теперь каждый день 10:00 до 22:00 там можно взять в аренду лодку, моторку, катамаран, каноэ или сапборд и покататься по реке Пахре.