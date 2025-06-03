Гостей подольского парка Талалихина приглашают на йогу, пробежку и мастер-классы

03 июня 2025, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Занятия на любой вкус предлагают посетителям парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске — от танцев и катания по реке до чтения и рукоделия. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





