Строительная готовность нового ФОКа в Бронницах достигла 87%
Главный инженер строительной компании «Эргана» Вячеслав Ярославцев. Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на Москворецкой улице в Бронницах. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 87%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас в здании ФОКа ведутся отделочные работы. На прилегающей территории укладывают тротуарную плитку и проводят благоустройство. Завершить отделку и благоустройство планируют до конца июля», — отмечается в сообщении.По проекту, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса будет расположено несколько объектов: основное здание ФОКа с универсальным спортзалом, эллинг для хранения лодок, спортплощадка и контрольно-пропускной пункт.
Сдать объект в эксплуатацию должны до конца текущего года.