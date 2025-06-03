В Павловском Посаде состоялся турнир по настольному теннису

03 июня 2025, 13:41

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

31 мая на стадионе «Большедворский» в Павловском Посаде прошёл турнир по настольному теннису среди воспитанников секции «Ура, каникулы!». Соревнования, проведённые под руководством тренера Ларисы Владимировны Платоновой, стали ярким завершением учебного сезона и символическим стартом летних каникул, сообщает пресс-служба администрации городского округа.