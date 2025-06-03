В Павловском Посаде состоялся турнир по настольному теннису
Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
31 мая на стадионе «Большедворский» в Павловском Посаде прошёл турнир по настольному теннису среди воспитанников секции «Ура, каникулы!». Соревнования, проведённые под руководством тренера Ларисы Владимировны Платоновой, стали ярким завершением учебного сезона и символическим стартом летних каникул, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Юные спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: младшей, где выступали новички, и старшей — для более опытных игроков. Игры выдались динамичными и напряжёнными, продемонстрировав высокий уровень подготовки участников.
По итогам турнира в старшей возрастной группе победу одержал Георгий Заименко. Второе место заняла Валерия Дубровина, третье — Виктория Шумилова. В младшей категории лидером стал Марк Железчиков, на втором месте — Полина Железчикова, на третьем — Даниил Кириленко.
Отдельные награды «За волю к победе!» были вручены Нестору Коровину и Владимиру Усову за проявленное упорство и стремление к победе.
Турнир стал не только спортивным испытанием, но и важным этапом в становлении юных теннисистов, подтвердив их настойчивость, спортивный дух и готовность к новым достижениям.
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