На ферме Олега Сироты стартовал традиционный Сырный фестиваль
На территории сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское муниципального округа Истра открылся ежегодный Сырный фестиваль, сообщили в пресс-службах Министерства культуры и туризма, а также Минсельхозпрода Подмосковья. Фестиваль продлится три дня и завершится 3 августа «Сырным чемпионатом России».
«На большой гастрономический фестиваль фермерской продукции приехали 300 фермеров из более чем 50 регионов страны. Свою продукцию представили также винодельни и предприятия народных промыслов. Участники привезли сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, грибы, ягоды, напитки, травяные чаи и многое другое», – говорится в сообщении.В заключительный день фестиваля состоится «Сырный чемпионат России 2025». На нём выберут лучший сыр страны. Российские и иностранные эксперты сыроделия оценят продукцию в таких категориях, как молодые, полутвёрдые и твердые сыры, сыры с мытой корочкой, с голубой и белой плесенью, выдержанные сыры и сыры с наполнителями.
Кроме того, площадка чемпионата станет пространством для профессионального диалога между фермерами, сыроделами и представителями торговых сетей.
Время работы сырного фестиваля – с 9 до 21 часа. Добраться до места его проведения можно бесплатными шаттлами от станций Истра или Новоиерусалимская.