На ферме Олега Сироты стартовал традиционный Сырный фестиваль

01 августа 2025, 21:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское муниципального округа Истра открылся ежегодный Сырный фестиваль, сообщили в пресс-службах Министерства культуры и туризма, а также Минсельхозпрода Подмосковья. Фестиваль продлится три дня и завершится 3 августа «Сырным чемпионатом России».







«На большой гастрономический фестиваль фермерской продукции приехали 300 фермеров из более чем 50 регионов страны. Свою продукцию представили также винодельни и предприятия народных промыслов. Участники привезли сыры и молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, грибы, ягоды, напитки, травяные чаи и многое другое», – говорится в сообщении.