Подмосковье на фестивале «Таврида.АРТ» представило необычный павильон
Подмосковье на фестивале «Таврида.АРТ» представило одну из самых технологичных и творческих площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, организовавшего работу павильона.
Фестиваль открылся 1 августа в бухте Капсель в Крыму. Искусственный интеллект проанализировал фирменные стили Подмосковья, и с его помощью было создано пространство, напоминающее современную подмосковную дачу. Музыкальное сопровождение тоже сгенерировала нейросеть.
«Наш павильон – симбиоз традиций и прогресса. Мы показываем, что Московская область не только хранит культурное наследие, но и активно развивает новые технологии, давая молодёжи возможности творчества и роста. Это лето в Крыму выдалось особенно жарким, но на нашей площадке гости фестиваля могут укрыться от жары. В нашем домике царит атмосфера настоящего подмосковного гостеприимства. Ребят со всей страны угощают охлаждающими лимонадами и вкуснейшим мороженым», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Гостей павильона ждёт программа на любой вкус: йога, занятия по тактической медицине от опытных инструкторов Учебного центра Артема Катулина, открытый микрофон и многое другое.
Там также можно расписать матрешку в стиле узоров Подмосковья или украсить шоппер или футболку собственным дизайном.
В делегацию Московской области входят более 300 человек. Среди них художники, музыканты, актёры и молодёжные активисты.
В течение трёх дней фестиваля пройдёт более 300 мероприятий – музыкальные шоу, театральные постановки, уличные спектакли, кинопоказы, выставки, гастрономические дегустации, ярмарки, авторские экскурсии, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. На пяти фестивальных сценах выступят более 20 артистов.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».