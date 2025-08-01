Подмосковье на фестивале «Таврида.АРТ» представило необычный павильон

01 августа 2025, 22:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Подмосковье на фестивале «Таврида.АРТ» представило одну из самых технологичных и творческих площадок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, организовавшего работу павильона.





Фестиваль открылся 1 августа в бухте Капсель в Крыму. Искусственный интеллект проанализировал фирменные стили Подмосковья, и с его помощью было создано пространство, напоминающее современную подмосковную дачу. Музыкальное сопровождение тоже сгенерировала нейросеть.



Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

«Наш павильон – симбиоз традиций и прогресса. Мы показываем, что Московская область не только хранит культурное наследие, но и активно развивает новые технологии, давая молодёжи возможности творчества и роста. Это лето в Крыму выдалось особенно жарким, но на нашей площадке гости фестиваля могут укрыться от жары. В нашем домике царит атмосфера настоящего подмосковного гостеприимства. Ребят со всей страны угощают охлаждающими лимонадами и вкуснейшим мороженым», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО