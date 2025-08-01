На выставке в усадьбе Вязёмы представят более ста вышитых картин
В усадьбе Вязёмы музея-заповедника А.С. Пушкина 2 августа открывается выставка вышитых картин «Поэзия вышивки прошлого». Посетителям представят произведения из собрания коллекционера старинных вышивок Оксаны Лузан, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На выставке представлены более ста вышитых произведений искусства мастеров первой половины ХХ века. Среди экспонатов – работы по портретам и картинам известных художников, вышивки цветов, животных и птиц, пейзажей, иллюстрации к сказкам, в том числе, к пушкинской «Сказке о царе Салтане». Главное место в экспозиции займут портреты знаменитых русских литераторов по картинам известных мастеров – Александра Пушкина по полотнам Тропинина и Кипренского, Льва Толстого по работе Ге, портреты Михаила Лермонтова и Владимира Маяковского», – говорится в сообщении.Оксана Юрьевна Лузан начала экспонировать свою коллекцию более 10 лет назад. По образованию она экономист, а вышивкой увлеклась благодаря своей семье, где женщины занимались всеми видами рукоделия. В экспозиции представлены и работы членов семьи Лузан.
Выставка будет работать до 26 октября. Билеты можно купить в кассе или на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.