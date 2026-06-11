Гости Горок Ленинских кормят обитателей музея-заповедника в новых беличьих кафе

11 июня 2026, 19:36

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

На территории музея-заповедника «Горки Ленинские» продолжает работу открытое на днях беличье кафе. Там установили автоматы с правильным питанием для белок, а также новые кормушки и бельчатники, сообщили в пресс-службе музея. Посетители могут купить для белок кедровые орехи или фундук в скорлупе. Оплату принимают банковскими картами.





Аппараты расположены у отеля «Усадьба Горки», в мемориальной зоне музея-заповедника и у музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле». Точки размещения аппаратов обозначены на картах музея-заповедника.



Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

На аппарате и кормушках можно найти памятку, где указано, что белок можно кормить нечищеными кедровыми и грецкими орехами, каштанами, фундуком, семечками подсолнуха, тыквы, дыни, желудями, ягодами, и сухофруктами. Под запретом – миндаль. Так как он ядовит для белок, арахис, солёное, сладкое, жареное и любые снеки.

«Музей-заповедник «Горки Ленинские» – уникальный природный ландшафт, прекрасный исторический парк. Первые сведения о природе на территории современного заповедника относятся ко второй половине XVIII века и содержатся в «Экономических примечаниях к планам межевания земель» местечка Горки: «Звери водятся, зайцы, белки, набегом бывают волки и лисицы». Мы стараемся сохранять заповедную красоту и поддерживать экосреду. В парке много белок, встречаются и редкие виды. Аппараты с правильным питанием помогают посетителями заботиться о белках», – сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.