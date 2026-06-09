В Горках Ленинских открыли беличье кафе и установили новые кормушки
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» установили автоматы с правильным питанием для белок, новые кормушки и бельчатники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.
Теперь посетители могут купить для пушистых обитателей парка кедровые орехи и фундук
«Горки Ленинские – уникальный природный ландшафт, прекрасный исторический парк. Первые сведения о природе на территории современного заповедника относятся ко второй половине XVIII века. Мы стараемся сохранять заповедную красоту и поддерживать экосреду. В парке много белок, встречаются и редкие виды. Аппараты с правильным питанием помогают посетителям заботиться о наших пушистых друзьях», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.Автоматы расположены неподалеку от отеля «Усадьба Горки», в мемориальной зоне музея-заповедника, а также у музея «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле». Точки размещения обозначены на картах музея-заповедника.
На аппаратах и кормушках размещена подробная памятка. Белок можно кормить нечищеными орехами – кедровыми, грецкими, каштанами, фундуком, а также семечками подсолнуха и сухофруктами. А вот миндаль под запретом, так как он ядовит для белок. В перечень запрещённых лакомств также попали арахис, солёное, сладкое, жареное и любые снеки.
Как рассказали в администрации, в заповеднике встречаются даже краснокнижные белки-летяги.
Для комфорта беличьих семей с началом летнего сезона на высоте пяти метров установили бельчатники. Ход работ контролировал лесничий музея-заповедника Алексей Морозов.