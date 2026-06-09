В Горках Ленинских открыли беличье кафе и установили новые кормушки

09 июня 2026, 23:02

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» установили автоматы с правильным питанием для белок, новые кормушки и бельчатники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.





Теперь посетители могут купить для пушистых обитателей парка кедровые орехи и фундук

«Горки Ленинские – уникальный природный ландшафт, прекрасный исторический парк. Первые сведения о природе на территории современного заповедника относятся ко второй половине XVIII века. Мы стараемся сохранять заповедную красоту и поддерживать экосреду. В парке много белок, встречаются и редкие виды. Аппараты с правильным питанием помогают посетителям заботиться о наших пушистых друзьях», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.