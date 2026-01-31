Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии ряд видных деятелей культуры
Глава правительства РФ Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии ряд видных деятелей культуры, включая сценариста и режиссера Александра Сокурова. Об этом свидетельствует распоряжение, которое размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Из состава совета также вывели председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и главу киностудии имени Горького Юлиану Слащеву, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и киноведа Наталью Мокрицкую.
«Исключить из состава Добродеева О.Б., Илона Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.», — говорится в материале.
В обновлённый состав совета вошли новые члены, среди которых продюсер Александр Акопов, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, глава «Окко» Гавриил Гордеев, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, директор «Театра Наций» Евгений Миронов и режиссёр Сергей Урсуляк.
