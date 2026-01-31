Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии ряд видных деятелей культуры

31 января 2026, 00:55

Мишустин исключил из Совета по кинематографии Сокурова, Слащеву и Тодоровского

Михаил Мишустин (Фото: www.kremlin.ru)

Глава правительства РФ Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию отечественной кинематографии ряд видных деятелей культуры, включая сценариста и режиссера Александра Сокурова. Об этом свидетельствует распоряжение, которое размещено на портале официального опубликования правовых актов.





Из состава совета также вывели председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и главу киностудии имени Горького Юлиану Слащеву, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и киноведа Наталью Мокрицкую.





«Исключить из состава Добродеева О.Б., Илона Э.Р., Малышева А.В., Мокрицкую Н.В., Слащеву Ю.Ю., Сокурова А.Н., Тодоровского В.П., Толстого В.И. и Федоровича В.В.», — говорится в материале.