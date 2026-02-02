В музее-заповеднике «Мелихово» покажут спектакль по повести «Черный монах»
7 февраля мелиховский театр «Чеховская студия» представит постановку «Черный монах», созданную по самому загадочному произведению Антона Чехова. О предстоящем событии сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Спектакль поднимает глубокие психологические вопросы о жизненных ориентирах, истинных и ложных идеалах. Режиссерское прочтение превращает сюжет в масштабную человеческую трагедию, фокусируя внимание на судьбе одаренного творца в хрупком, меняющемся мире.
Постановка обещает зрителям напряженный и сокровенный диалог о природе человеческой жестокости и поисках смысла. Показ начнется в 17:00, возрастное ограничение — 16+. Ознакомиться с деталями и приобрести билеты можно на официальном сайте музея-заповедника «Мелихово».
