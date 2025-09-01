Гости вечера профессионального бокса «Кубок Московия» увидели восемь поединков

01 сентября 2025, 18:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Во дворце спорта «Пушкино» состоялся вечер профессионального бокса «Кубок Московия». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Среди почётных гостей были прославленные боксёры Александр Поветкин, Александр Лебзяк, Денис Лебедев и другие выдающиеся деятели спорта. Торжественное открытие вечера украсило исполнение гимна России Оксаной Фёдоровой.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Болельщики увидели восемь захватывающих поединков, в которых сошлись лучшие спортсмены из Подмосковья, Москвы, представители Кубы и Индии.

«Местный герой, воспитанник спортшколы «Ивантеевка» непобежденный Леон Курчиев вышел на ринг против кубинского нокаутера Абеля Аниера Посады Лима. Россиянин показал высочайший уровень мастерства и одержал победу. Программа вечера также включала принципиальные «матчи мести» между боксёрами из разных городов Подмосковья и Москвы. Противостояния Королёва и столицы, Подольска и Москвы, а также Балашихи и Москвы добавили вечеру особой остроты», – рассказали в пресс-службе.