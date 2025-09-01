В Ашукинском образовательном комплексе после капремонта прошла линейка

01 сентября 2025, 18:23

Фото: пресс-служба депутата Мособлдумы Максима Ждана

В Ашукинском образовательном комплексе, где летом прошёл капремонт, провели линейку в честь Дня знаний. Поздравить учеников, учителей и родителей с началом учебного года приехал депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Депутат поделился впечатлениями от преображения комплекса.

«Я лично следил за ходом работ и видел, как старое здание, построенное ещё в 1961 году, превращается в современное и удобное место для обучения», – отметил парламентарий.

Фото: пресс-служба депутата Мособлдумы Максима Ждана



«Убеждён, что эти обновлённые школы и детские сады помогут создать прекрасные условия для обучения и всестороннего развития подрастающего поколения», – сказал депутат.