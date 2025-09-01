В Ашукинском образовательном комплексе после капремонта прошла линейка
В Ашукинском образовательном комплексе, где летом прошёл капремонт, провели линейку в честь Дня знаний. Поздравить учеников, учителей и родителей с началом учебного года приехал депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Депутат поделился впечатлениями от преображения комплекса.
«Я лично следил за ходом работ и видел, как старое здание, построенное ещё в 1961 году, превращается в современное и удобное место для обучения», – отметил парламентарий.
Ждан подчеркнул, что Ашукино – не единственное место в Пушкинском, где в этом году прошли ремонтные работы. Обновления коснулись гимназии №3 в Ивантеевке, центра образования №1 в Красноармейске, детсадов «Алёнушка» в посёлке Зверосовхоза и «Ромашка» в Ивантеевке.
«Убеждён, что эти обновлённые школы и детские сады помогут создать прекрасные условия для обучения и всестороннего развития подрастающего поколения», – сказал депутат.Он пожелал всем успехов в учёбе и работе.