Губернатор назначил врио глав Каширы и Дмитрова
В Подмосковье назначены временно исполняющие обязанности глав городского округа Кашира и Дмитровского муниципального округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Михаил Шувалов станет врио главы Дмитровского округа до дня вступления в должность вновь избранного главы. А обязанности главы городского округа Кашира будет исполнять Евгений Тертышников, ранее работавший первым заместителем руководителя муниципалитета.
Документы размещены на сайте регионального правительства. Они вступают в силу со дня их подписания.
Шувалов возглавлял муниципалитет с августа 2023 года. Утром он объявил, что покидает пост из-за перехода на новую работу.
Дмитровским округом с декабря прошлого года руководил Иван Курданин.
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