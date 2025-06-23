Губернатор назначил врио глав Каширы и Дмитрова

23 июня 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье назначены временно исполняющие обязанности глав городского округа Кашира и Дмитровского муниципального округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.