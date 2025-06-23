Михаил Шувалов объявил об уходе с поста главы Каширы
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов решил покинуть эту должность. Он переходит на другое место работы.
«Жизнь не стоит на месте, время ставит перед нами новые вызовы. Я принял непростое решение сложить с себя полномочия главы в связи с переходом на новую работу. Работа в городском округе началась для меня ярко – с таких значимых событий, как празднование Дня города и открытие новой набережной в 2023 году. Это стало символами нашего общего стремления сделать Каширу лучше и комфортнее», – написал Шувалов в своём ТГ-канале.По словам главы муниципалитета, вместе с жителями ему удалось сделать многое.
«Полным ходом идет благоустройство нижней части ул. Советской, реализуется важнейший проект по прокладке водовода из Лидов. Строится современный ФОК с катком, возводятся новые котельные, обновляются теплосети. Уверен, что всё это обязательно будет сделано», – добавил Шувалов.Он поблагодарил за поддержку и совместную работу команду администрации, депутатов, руководителей организаций и жителей округа.
О новом месте работы Михаила Шувалова пока не сообщается.