Гостям программы «Кофемания в Мелихове» расскажут о любимом напитке Чехова

20 июля 2026, 15:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» 1 августа состоится программа «Кофемания в Мелихове». Её посвятят любимому напитку Антона Павловича, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Великий писатель и драматург любил заваривал вкусный кофе в простом медном кофейнике. В этом году сеть кофеен Do.Bro Кофе и компания-обжарщик Brai Gran предложат гостям выпить ароматный кофе разных сортов на свежем воздухе, насладиться хитами мирового кинематографа.

«На открытой сцене у Театрального двора развернётся музыкальный марафон, в котором примут участие российский актёр театра и кино, вокалист, режиссёр и художественный руководитель музыкального коллектива «Синатра Бэнд» Андрей Красноусов, а также сам ансамбль с программой «Ретро и джаз». Далее гостей ждёт программа «Золотой век мирового кино». Инструментальный квартет под руководством аккордеониста, пианиста и композитора Влада Ботвиновского исполнят знаменитые мелодии из французских и итальянских фильмов», – рассказали в ведомстве.