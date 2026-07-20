На пяти перекрёстках в Подмосковье оптимизировали светофоры
Режим работы светофоров изменили на пяти перекрёстках в Ленинском округе и Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Благодаря внесённым изменениям удалось увеличить пропускную способность нескольких участков дорог.
«В Ленинском округе поменяли режимы работы трёх светофоров на Володарском шоссе: на пересечениях с улицей имени С.П. Корнусова, Островецким шоссе и улицей Василия Молокова. Теперь длительность переключения световых сигналов меняется в разное время суток», — говорится в сообщении.А в Люберцах скорректировали работу светофора на перекрёстке Октябрьского проспекта и 4-го Люберецкого проезда и на пересечении Октябрьского проспекта и Хлебозаводской улицы.