Гостям усадьбы Знаменское-Губайлово представили авторские экскурсии
В усадьбе Знаменское-Губайлово состоялась детская экскурсионная программа Полины Кузьминой «Путешествие во времени». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Юные посетители узнали о выдающихся хозяевах дома, истории строительства усадьбы, особенностях создания парадного портрета, побывали на художественных выставках. Затем ребята совершили познавательную прогулку по парку, где увидели шишки Веймутовой сосны и пушистую белку, поговорили о разных видах птиц, познакомились с историей формирования парковых ансамблей Екатерининской эпохи», – рассказали в администрации.Участниками другой экскурсионной программы – «Тур в СССР» – стали гости из Москвы. Они познакомились с историей дома в советский период и осмотрели представленные в усадьбе выставки.
Жители и гости Красногорск также посетили обзорную экскурсию «Усадьба сквозь века: от основания до наших дней». Авторскую программу подготовил и провёл историк и методист усадьбы «Знаменское-Губайлово» Фёдор Дерий.