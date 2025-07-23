В Красногорске верующие встретят мощи святителя Николая Чудотворца
В подмосковное село Дмитровское 10 августа, в канун рождества святителя Николая Чудотворца, будут принесены мощи святого. По традиции состоится пешее паломничество, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В древнем храме в селе Дмитровское, где есть Никольский придел, состоится значимое для верующих событие – принесение самой крупной в России частицы мощей святителя Николая Чудотворца из Воскресенского Новодевичьего женского монастыря Санкт-Петербурга. Ковчег передал в Храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Воскресенский Новодевичий монастырь», – говорится в сообщении.После этого стартует пешее паломничество во главе с архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой. Это часть программы популяризации исторических, культурных и природно-ландшафтных объектов и достопримечательностей в местности, входящей в границы Туристско-рекреационного кластера «Звенигородский вектор». Проект получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
По пути следования паломников будут организованы остановки, во время которых сотрудники Звенигородского музея-заповедника расскажут об исторических событиях, людях и объектах.
Поклониться мощам можно будет также в храме святителя Николая на Николиной Горе с момента прихода в этот храм паломников до 14:00. После этого ковчег вернётся в село Дмитровское.
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