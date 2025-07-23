В Красногорске создадут запас техники и материалов для борьбы с подтоплениями

23 июля 2025, 13:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Обеспечение бесперебойной работы основных структур жизнеобеспечения в неблагоприятных погодных условиях обсудили на расширенном оперативном совещании в Красногорске. Совещание провёл глава городского округа Дмитрий Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сильные дожди, обрушившиеся на столичный регион в начале недели, привели к нескольким подтоплениям. В ликвидации последствий непогоды были задействованы все службы.





«Благодаря командной работе последствия непогоды удалось устранить в приоритетном порядке», — отметил Дмитрий Волков.