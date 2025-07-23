В Красногорске создадут запас техники и материалов для борьбы с подтоплениями
Обеспечение бесперебойной работы основных структур жизнеобеспечения в неблагоприятных погодных условиях обсудили на расширенном оперативном совещании в Красногорске. Совещание провёл глава городского округа Дмитрий Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сильные дожди, обрушившиеся на столичный регион в начале недели, привели к нескольким подтоплениям. В ликвидации последствий непогоды были задействованы все службы.
«Благодаря командной работе последствия непогоды удалось устранить в приоритетном порядке», — отметил Дмитрий Волков.При этом он добавил, что необходимо действовать на опережение и заранее подготовится к погодным ЧП. Для этого он распорядился создать запас мотопомп, мешков с песком и обеспечить готовность техники.
Дмитрий Волков также напомнил о важности подготовки жилого фонда к отопительному сезону и о соблюдении графика отключения горячей воды.