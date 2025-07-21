«Вода уходит»: в Павшинской Пойме борются с последствиями ливня

21 июля 2025, 13:51

София Удодова. Видео: Артём Мишуков

Аномальные дожди привели к подтоплениям на территории микрорайона Павшинская Пойма в Красногорске. О ходе ликвидации подтоплений рассказала начальник отдела «Павшинская Пойма» администрации управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск София Удодова, передаёт корреспондент.





Она рассказала, что в борьбе с подтоплениями участвую все коммунальные службы округа.





«Работает МБУ «Красногорская городская служба», «Водоканал». Задействовано пять бригад. Ведутся работы, все ответственные лица здесь. Устраняем последствия, вода уходит», — сказала София Удодова.