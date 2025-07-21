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«Вода уходит»: в Павшинской Пойме борются с последствиями ливня

София Удодова. Видео: Артём Мишуков

Аномальные дожди привели к подтоплениям на территории микрорайона Павшинская Пойма в Красногорске. О ходе ликвидации подтоплений рассказала начальник отдела «Павшинская Пойма» администрации управления по развитию территорий администрации городского округа Красногорск София Удодова, передаёт корреспондент.



Она рассказала, что в борьбе с подтоплениями участвую все коммунальные службы округа.

«Работает МБУ «Красногорская городская служба», «Водоканал». Задействовано пять бригад. Ведутся работы, все ответственные лица здесь. Устраняем последствия, вода уходит», — сказала София Удодова.
Она добавила, что власти округа информируют жителей о ходе и результатах работ.

Ранее сообщалось, что затопленный дождями пешеходный переход на станции Павшино в Красногорске приведут в порядок и откроют к середине дня.
Лев Каштанов

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