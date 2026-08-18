В «Томилино парке» в Люберцах откроют детский сад на 360 мест

18 августа 2026, 18:01

Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

В жилом комплексе «Томилино парк» в Люберцах завершили строительство детского сада на 360 мест. 17 августа глава округа Владимир Волков вместе с воспитателями и родителями проверил готовность учреждения к открытию в рамках родительского контроля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.