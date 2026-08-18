В «Томилино парке» в Люберцах откроют детский сад на 360 мест
Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
В жилом комплексе «Томилино парк» в Люберцах завершили строительство детского сада на 360 мест. 17 августа глава округа Владимир Волков вместе с воспитателями и родителями проверил готовность учреждения к открытию в рамках родительского контроля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Трехэтажный детский сад рассчитан на 15 групп. В здании оборудовали пищеблок, музыкальный кабинет, медицинский пункт, спортзал и кружковую комнату. Также здесь предусмотрели кабинеты психолога и логопеда, помещение для охраны и другие необходимые помещения.
Новый детский сад примет 15 групп воспитанников. В здании обустроили современный пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский пункт, кабинеты логопеда, психолога и охрану. На прилегающей территории специалисты провели озеленение и установили игровые площадки для каждой группы. Родители высоко оценили лаконичный дизайн помещений и яркое оформление главного входа.
Строительство объекта завершили в рамках народной программы «Единой России» при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, а также профильного национального проекта «Молодёжь и дети».
Городской округ Люберцы продолжает удерживать лидерство в Московской области по развитию социальной инфраструктуры. Уже к 1 сентября в муниципалитете также начнут работу новый детский сад в ЖК «Егорово парк» и школа на 1100 мест в Островцах. Кроме того, после капитального ремонта откроется гимназия №5 «Интеллект» в Дзержинском
Читайте также: