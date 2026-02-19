Госзакупки у малого и среднего бизнеса Подмосковья за год превысили 400 млрд рублей

19 февраля 2026, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Поставщиками товаров и услуг в интересах госзаказчиков в 2025 году стали около 239 000 представителей малого и среднего бизнеса. Такие данные привёл министр экономического развития России Максим Решетников.





Объём закупок составил 9,55 трлн рублей. Это на 100 млрд превышает плановые показатели федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства на прошедший год.

«Участие в закупках даёт малому и среднему бизнесу стабильный прогнозируемый рынок сбыта. Количество МСП, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками, уже достигло 239 000, что на 5,5% больше, чем годом ранее. А число договоров превысило 947 000 – на 12 000 больше, чем в 2024-м», – сказал Решетников.

«По итогам 2025 года объём закупок у подмосковных МСП составил 404 млрд рублей. Поставщиками стали 12 000 предприятий – на 4% больше показателя 2024 года», – уточнила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.