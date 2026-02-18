В Королёве начался областной этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы»
Областной этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы 2026» стартовал в городском округе Королёв. За звание лучшего сварщика региона борются шесть студентов в возрасте 16 и 17 лет из Королёва, Раменского и Мытищ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Состязания проводят в Межрегиональном центре компетенций на базе техникума имени С. П. Королёва. Оборудование для чемпионата предоставила компания VPG LaserONE. Это крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ. Компания развивает партнёрство с техникумом в подготовке кадров.
«Мы предоставили оборудование для чемпионата и планируем развивать сотрудничество с колледжем. Задача – сделать так, чтобы будущие специалисты работали только на современном оборудовании. Студенты осваивают навыки на технике промышленного уровня, а бизнес получает кадры с практическим опытом», – пояснил руководитель направления ручных лазерных систем VPG LaserONE Никита Бройтман.Участникам предстоит сварить конструкции из низколегированной стали, нержавейки и алюминиевого сплава по чертежам. Эксперты оценят скорость, качество швов и чистоту рабочего места.
Победитель областного этапа представит регион в федеральном финале, который пройдёт в сентябре в Великом Новгороде.