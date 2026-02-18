В Королёве начался областной этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

18 февраля 2026, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Областной этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы 2026» стартовал в городском округе Королёв. За звание лучшего сварщика региона борются шесть студентов в возрасте 16 и 17 лет из Королёва, Раменского и Мытищ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Состязания проводят в Межрегиональном центре компетенций на базе техникума имени С. П. Королёва. Оборудование для чемпионата предоставила компания VPG LaserONE. Это крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и СНГ. Компания развивает партнёрство с техникумом в подготовке кадров.

«Мы предоставили оборудование для чемпионата и планируем развивать сотрудничество с колледжем. Задача – сделать так, чтобы будущие специалисты работали только на современном оборудовании. Студенты осваивают навыки на технике промышленного уровня, а бизнес получает кадры с практическим опытом», – пояснил руководитель направления ручных лазерных систем VPG LaserONE Никита Бройтман.