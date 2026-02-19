Подмосковная косметическая компания вышла на рынки Туркмении и Узбекистана
Компания Elian Group из Сергиева Посада увеличила присутствие на зарубежных рынках, представив продукцию в Туркмении и Узбекистане через маркетплейс UZUM. Об этом рассказали в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Продукция подмосковного производителя представлена более чем в 10 странах.
«На территории Сергиева Посада Elian Group выпускает более 700 наименований косметической продукции – декоративную косметику, лаки и средства ухода за ногтями. Продукция компании представлена не только на российском рынке, но и за рубежом. Косметика Elian Group экспортируется в страны Ближнего Востока, Ливию, Казахстан, Белоруссию и Китай. А теперь компания вышла на рынки Туркмении и Узбекистана», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Продукция компании выпускается как под собственными торговыми марками ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO, Stax, так и для брендов заказчиков Librederm, «Лошадиная сила», «Апрель», Kiki и многих других.
Как отметила гендиректор Elian Ксения Бондаренко, предприятие продолжает развивать экспортное направление и в этом году планирует первую поставку в Саудовскую Аравию.