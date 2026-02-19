Подмосковная косметическая компания вышла на рынки Туркмении и Узбекистана

19 февраля 2026, 18:02

оригинал Фото: istockphoto / dusanpetkovic

Компания Elian Group из Сергиева Посада увеличила присутствие на зарубежных рынках, представив продукцию в Туркмении и Узбекистане через маркетплейс UZUM. Об этом рассказали в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Продукция подмосковного производителя представлена более чем в 10 странах.

«На территории Сергиева Посада Elian Group выпускает более 700 наименований косметической продукции – декоративную косметику, лаки и средства ухода за ногтями. Продукция компании представлена не только на российском рынке, но и за рубежом. Косметика Elian Group экспортируется в страны Ближнего Востока, Ливию, Казахстан, Белоруссию и Китай. А теперь компания вышла на рынки Туркмении и Узбекистана», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.