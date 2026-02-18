Подмосковный производитель вагонов метро запустил стенд для тестирования жгутов

18 февраля 2026, 20:45

оригинал Фото: АО «Метровагонмаш»

В цехе предприятия «Метровагонмаш» в Мытищах начал работу современный испытательный стенд для тестирования жгутов. Оборудование стало важным элементом производственного процесса, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Жгуты представляют собой систему проводов, которые обеспечивают работу систем освещения, управления дверями, а также экранов, связи, климат‑контроля и многого другого. От их качества зависят безопасность и комфорт пассажиров, поэтому каждый жгут проходит многоступенчатый контроль. Новый стенд позволяет сделать его точнее и оперативнее.

«Главное преимущество оборудования – высокая степень автоматизации и минимизация человеческого фактора. Все тесты запускаются программой, а результаты фиксируются в автоматическом режиме. Стенд имитирует реальные нагрузки – проверяет изоляцию на пробой, тестирует контакты на обрыв, контролирует сопротивление проводов», – рассказали в ведомстве.