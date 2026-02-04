Госзакупки у подмосковных самозанятых в прошлом году превысили 1,7 млрд рублей

04 февраля 2026, 18:24

Объём закупок госзаказчиков у самозанятых в России по итогам 2025 года превысил 48 млрд рублей. Это в четыре раза больше, чем годом ранее. При этом число заключивших договоры самозанятых за год выросло на 30% – до более чем 12 000 поставщиков.





Значительный объём закупок у самозанятых зафиксирован в Московской области. Сумма превысила 1,7 млрд рублей, сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.





«Самозанятые становятся важным элементом системы госзакупок, обеспечивая потребности крупнейших заказчиков. С 2019 по 2025 годы сумма договоров с их участием превысила 72,5 млрд рублей. 28 000 предпринимателей, работающих в режиме налога на профессиональный доход, стали поставщиками по 223-ФЗ. Расширить участие самозанятых в закупках помогли меры поддержки – прежде всего, распространение на них преференций, которыми ранее пользовались только субъекты МСП», – отметил Исаевич.

«В прошлом году поставщиками товаров и услуг для госкомпаний стали 993 самозанятых Подмосковья. Суммарный объём закупок составил порядка 1,75 млрд рублей, то есть на 79% больше показателя 2024 года», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.