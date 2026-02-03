В ОЭЗ «Дубна» пришёл новый резидент из IT-сферы
Компания «МЫ – БУДУЩЕЕ» стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». Она разрабатывает передовые ИТ-технологии, рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
На площадке ОЭЗ инвестор создаст и внедрит единую цифровую платформу на базе искусственного интеллекта для полного цикла автоматизации бизнеса, обслуживания корпоративных клиентов и частных лиц.
«Объём инвестиций в проект нового резидента ОЭЗ «Дубна» в 2026-2027 годах превысит восемь миллионов рублей. К реализации проекта планируют привлечь 16 специалистов», – поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как рассказали в министерстве, разработанная резидентом платформа позволит быстро находить нужные данные, оперативно реагировать на запросы клиентов и партнёров. Цифровизация ускорит обработку задач в 100 раз, позволит экономить тысячи рабочих часов, значительно повысит прозрачность и эффективность управления бизнесом.
Пользователи получат быстрый доступ к информации о продуктах, акциях и статусе своего заказа.