«Метровагонмаш» за год модернизировал несколько производственных объектов
На предприятии «Метровагонмаш», расположенном в Мытищах, в прошедшем году запустили несколько ключевых производственных объектов. Компания также обновила парк станков, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Так, введён в эксплуатацию универсальный стенд для сварки кузова вагона метро. Кроме того, на предприятии установили современный трансбордер для перемещения между производственными цехами собранных вагонов и кузовных частей.
«Помимо этого, компания закупила новые станки для механосборочного цеха. В цехе ввели в эксплуатацию 14 единиц современного оборудования с числовым программным управлением. Новое оборудование позволит нарастить мощности механообрабатывающего производства», – отметили в пресс-службе.Модернизацию на «Метровагонмаше» проводят в рамках обеспечения технологического суверенитета России в разработке и производстве вагонов метро. Проект предусматривает локализацию выпуска всех ключевых компонентов.
Как напомнили в министерстве, предприятие АО «Метровагонмаш» входит в состав ТМХ.