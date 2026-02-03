«Метровагонмаш» за год модернизировал несколько производственных объектов

03 февраля 2026, 17:31

оригинал Фото: АО «Метровагонмаш»

На предприятии «Метровагонмаш», расположенном в Мытищах, в прошедшем году запустили несколько ключевых производственных объектов. Компания также обновила парк станков, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Так, введён в эксплуатацию универсальный стенд для сварки кузова вагона метро. Кроме того, на предприятии установили современный трансбордер для перемещения между производственными цехами собранных вагонов и кузовных частей.



«Помимо этого, компания закупила новые станки для механосборочного цеха. В цехе ввели в эксплуатацию 14 единиц современного оборудования с числовым программным управлением. Новое оборудование позволит нарастить мощности механообрабатывающего производства», – отметили в пресс-службе.