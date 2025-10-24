Готовность благоустройства пешеходной зоны в центре Ступине достигла 65%

24 октября 2025, 12:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Пешеходную зону благоустраивают в районе проспекта Победы в центре города Ступина. В настоящее время работы выполнены на 65%. Их ход проверил глава округа Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и членами местного Совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время на объекте завершили планировку территории, установили бортовые камни и смонтировали камеру фонтана. Сейчас проводят её гидроизоляцию, а вскоре рабочие начнут формировать основную чашу фонтана.



