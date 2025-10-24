Готовность благоустройства пешеходной зоны в центре Ступине достигла 65%
Пешеходную зону благоустраивают в районе проспекта Победы в центре города Ступина. В настоящее время работы выполнены на 65%. Их ход проверил глава округа Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и членами местного Совета депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время на объекте завершили планировку территории, установили бортовые камни и смонтировали камеру фонтана. Сейчас проводят её гидроизоляцию, а вскоре рабочие начнут формировать основную чашу фонтана.
На объекте ежедневно работают 30 человек, задействованы пять единиц техники.«Основную часть работ планируем завершить к концу года. А весной приведём в порядок торговые объекты и фасады домов, а также установим безопасную прорезиненную основу на детских площадках. Контракт двухгодичный, но мы работаем с опережением сроков», — отметил Сергей Мужальских.