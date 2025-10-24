В администрации Шатуры обсудили с жителями вопросы расселения аварийного жилья

24 октября 2025, 10:14

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Приём граждан состоялся в администрации муниципального округа Шатура. На встречу пришли семь жителей, они обсудили с представителями руководства актуальные вопросы, включая переселение из аварийного жилья. Об этом сообщает окружная пресс-служба.





Приём провели заместители главы округа Анна Глухова и Наталья Фёдорова, а также начальник отдела строительства и архитектуры Денис Трушин и руководитель Службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян.





«Жительнице Рошаля, узнававшей про возможности переселения, рассказали, что она может получить квартиру в новостройке на улице Химиков. А семье из села Дмитровский Погост объяснили, что они уже сейчас могут взять жилищный сертификат и с его помощью купить новое жильё, либо дождаться строительства дома с квартирами для переселенцев», — говорится в сообщении.