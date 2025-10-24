В Егорьевске завершают капремонт детского сада при школе №1

24 октября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания детсадовского отделения школы №1 в Егорьевске близится к завершению, сдать объект планируется к 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детский сад рассчитан на 166 человек, общая площадь здания составляет более 2,4 тыс. квадратных метров.





«В ходе капремонта здесь обновили фасад, кровлю, входную группу, двери, окна, полы и потолки, заменили все инженерные системы, установили новую сантехнику, радиаторы и мебель, провели внутреннюю отделку помещений, модернизировали пищеблок и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.