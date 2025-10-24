Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 37 тысяч человек

24 октября 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 37 тысяч жителей Московской области прошли с начала года обучение в школах будущих родителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Такие школы работают при роддомах и перинатальных центрах Подмосковья. Занятия в них проводят неонатологи, акушеры-гинекологи, перинатальные психологи и др.





«Опытные специалисты рассказывают будущим родителям об основах ухода за младенцами, послеродовом периоде, помогают справиться со страхами. Занятия в школах будущих родителей проводятся бесплатно. Такой возможностью с начала этого года воспользовались уже более 37 тысяч человек», — сказал вице-губернатор региона Людмила Болатаева.