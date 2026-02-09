Фармкомпания в Дубне перешла на круглосуточную работу и удвоила производительность

09 февраля 2026, 14:34

оригинал Фото: компания «ПСК Фарма»

Производственный комплекс полного цикла компании «ПСК Фарма» в ОЭЗ «Дубна» перешёл на круглосуточный режим работы. Это позволило к концу прошлого года почти удвоить производительность, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





Компания перевела свой завод в Подмосковье на круглосуточную работу в четыре смены с середины прошлого года. Поэтапный переход на новый график позволил проконтролировать, что все новые сотрудники прошли обучение, их работа соответствуют требованиям, а качество и безопасность продукции обеспечены на высоком уровне.





«Переход на круглосуточный график – ответ на рост спроса на продукцию компании, гарантия её бесперебойных поставок, гибкость реагирования на срочные запросы системы здравоохранения. Такой подход позволил к концу прошлого года увеличить объём готовой продукции на 48,5%», – рассказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.