Готовность детсада на 250 мест в Мытищах превысила 20%

28 октября 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, строят в жилом комплексе «Страна Парковая» в Мытищах. В настоящее время готовность объекта достигла 22%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство началось в конце 2025 года. Сдать объект в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале 2027 года.





«Сейчас на площадке возводят монолитный каркас и занимаются каменной кладкой. Ход работ контролируют инспекторы стройнадзора», — говорится в сообщении.