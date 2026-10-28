Готовность детсада на 250 мест в Мытищах превысила 20%
Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, строят в жилом комплексе «Страна Парковая» в Мытищах. В настоящее время готовность объекта достигла 22%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство началось в конце 2025 года. Сдать объект в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале 2027 года.
«Сейчас на площадке возводят монолитный каркас и занимаются каменной кладкой. Ход работ контролируют инспекторы стройнадзора», — говорится в сообщении.Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит более трёх с половиной тысяч квадратных метров. Внутри оборудуют десять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, физкультурный и музыкальный залы, кабинет логопеда-психолога, медпункт и пищеблок. На прилегающей территории для каждой группы обустроят свою игровую площадку с теневым навесом.