Онлайн-консультациями соцзащиты воспользовались 72 000 жителей Подмосковья
В Московской области в этом году запустили получение онлайн-консультаций по вопросам социальной защиты. С начала года такой возможностью воспользовались около 72 000 жителей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Сервис позволяет получить информацию о мерах социальной поддержки и порядке оформления услуг без личного посещения учреждений, дистанционно.
«Развитие цифровых сервисов социальной защиты позволяет жителям получать необходимую помощь и консультации, не выходя из дома. С начала года уже зафиксировано почти 72 000 обращений, а это значит, что такой формат востребован», – отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.По данным министерства, самой востребованной темой обращений стала компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги. На неё приходится 27% всех консультаций. Второе место занимает получение санаторно-курортных путёвок, третье – оформления компенсации для граждан старше 65 лет.
За онлайн-консультациями в основном обращаются пенсионеры и жители с инвалидностью. Дистанционный формат позволяет им получить разъяснения по интересующим вопросам, не тратя время на дорогу и ожидание приёма.
Чтобы получить консультацию специалиста социальной защиты, достаточно зайти на региональный портал госуслуг, выбрать из перечня интересующую тему и указать удобное для звонка время.
В назначенный час необходимо подключиться к видеоконсультации с помощью телефона, ноутбука или планшета.