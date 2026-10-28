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Онлайн-консультациями соцзащиты воспользовались 72 000 жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в этом году запустили получение онлайн-консультаций по вопросам социальной защиты. С начала года такой возможностью воспользовались около 72 000 жителей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.



Сервис позволяет получить информацию о мерах социальной поддержки и порядке оформления услуг без личного посещения учреждений, дистанционно.

«Развитие цифровых сервисов социальной защиты позволяет жителям получать необходимую помощь и консультации, не выходя из дома. С начала года уже зафиксировано почти 72 000 обращений, а это значит, что такой формат востребован», – отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
По данным министерства, самой востребованной темой обращений стала компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги. На неё приходится 27% всех консультаций. Второе место занимает получение санаторно-курортных путёвок, третье – оформления компенсации для граждан старше 65 лет.

За онлайн-консультациями в основном обращаются пенсионеры и жители с инвалидностью. Дистанционный формат позволяет им получить разъяснения по интересующим вопросам, не тратя время на дорогу и ожидание приёма.

Чтобы получить консультацию специалиста социальной защиты, достаточно зайти на региональный портал госуслуг, выбрать из перечня интересующую тему и указать удобное для звонка время.

В назначенный час необходимо подключиться к видеоконсультации с помощью телефона, ноутбука или планшета.
Лора Луганская

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