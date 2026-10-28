Онлайн-консультациями соцзащиты воспользовались 72 000 жителей Подмосковья

28 октября 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в этом году запустили получение онлайн-консультаций по вопросам социальной защиты. С начала года такой возможностью воспользовались около 72 000 жителей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.





Сервис позволяет получить информацию о мерах социальной поддержки и порядке оформления услуг без личного посещения учреждений, дистанционно.

«Развитие цифровых сервисов социальной защиты позволяет жителям получать необходимую помощь и консультации, не выходя из дома. С начала года уже зафиксировано почти 72 000 обращений, а это значит, что такой формат востребован», – отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.